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Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:11 Son Güncelleme: 17.07.2026 16:24

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı!

İstanbul Beylikdüzü E-5 yan yolda aynı yönde ilerleyen 2 İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, otobüs şoförü ile bir yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 2 İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı!
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Kaza, saat 15.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HO 1416 plakalı belediye otobüsü, aynı istikamette giden 34 HO 1492 plakalı belediye otobüsünün aniden durmasıyla arkadan çarptı. Kazada arkada bulunan otobüs şoförü ve araçta bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik geçici süreyle sağlanamadı. Olay sonrası yaralananlara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

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İstanbul Beylikdüzü'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı!
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