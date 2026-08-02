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Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:39 Son Güncelleme: 2.08.2026 16:45

İstanbul Beyoğlu’nda akılalmaz anlar! Pazarda ürün seçmek isterken dehşeti yaşadı: Pazarcı kadın müşteriye saldırıp…

İstanbul Beyoğlu’nda semt pazarında yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Meyve ve sebze seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda pazar esnafı Selahattin Ş., müşteri Nurcihan Y.’ye saldırdı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Nurcihan Y. hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İstanbul Beyoğlu’nda akılalmaz anlar! Pazarda ürün seçmek isterken dehşeti yaşadı: Pazarcı kadın müşteriye saldırıp…
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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında meyve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı.

"BUNLARDAN EKMEK YİYORUZ"

İddiaya göre Nurcihan Y.'nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Beyoğlu'nda pazarda esnaf ve müşteri arasında kavga çıktı: Pazar savaş alanına döndü!

PAZARCI KADINI BAŞINDAN YARALADI

İddiaya göre tartışma sırasında Nurcihan Y., Selahattin Ş.'ye hakaret ve küfür etti. Hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini isteyen Selahattin Ş., hakaretlerin devam ettiğini öne sürdü. Selahattin Ş.'nin bunun üzerine eline aldığı cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı iddia edildi.

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TALİHSİZ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan Nurcihan Y. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PAZARCI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU

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İstanbul Beyoğlu’nda akılalmaz anlar! Pazarda ürün seçmek isterken dehşeti yaşadı: Pazarcı kadın müşteriye saldırıp…
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