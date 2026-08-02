İstanbul Beyoğlu’nda akılalmaz anlar! Pazarda ürün seçmek isterken dehşeti yaşadı: Pazarcı kadın müşteriye saldırıp…

PAZARCI KADINI BAŞINDAN YARALADI

İddiaya göre tartışma sırasında Nurcihan Y., Selahattin Ş.'ye hakaret ve küfür etti. Hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini isteyen Selahattin Ş., hakaretlerin devam ettiğini öne sürdü. Selahattin Ş.'nin bunun üzerine eline aldığı cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı iddia edildi.