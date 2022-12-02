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Giriş Tarihi: 2.12.2022 21:30 Son Güncelleme: 2.12.2022 21:32

İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi girişinde bulunan Ahırkapı önlerinde bir kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı, Ahırkapı demir bölgesinde Barbados bandıralı 126 m'lik Burhan Dizman ile Liberya bandıralı 147 m'lik Turan C gemileri çarpıştı. Kıyı emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı
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