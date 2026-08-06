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Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:20

İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi deniz trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul boğazı Beykoz açıklarında makine arızası yapan Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, geminin emniyetli bölgeye alınmasından sonra yeniden açıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi deniz trafiğini olumsuz etkiledi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'na kuzeyden giriş yapan Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Büyükdere açıklarında yeniden kuzey istikametine döndürülen geminin, Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri tarafından Kilyos Demir Sahası'na emniyetle götürüldüğü belirtildi. Gemiyi kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arıza nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.

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İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi deniz trafiğini olumsuz etkiledi
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