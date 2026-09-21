İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisi İstanbul boğazında tehlike yaşattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 98 metre uzunluğundaki gemi için İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda çalışma başlatıldı. ANI STAR, Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörleri tarafından yedeklenerek Büyükdere Demir Sahası'na çekildi. Kuru yük gemisi, kurtarma çalışmasının ardından bölgede güvenli biçimde demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiği kaydedildi.