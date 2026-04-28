İstanbul Boğazı’nda faciadan dönülmüştü: O yalının sahibi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.04.2026 13:41 Son Güncelleme: 28.04.2026 13:42

İstanbul Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan ve yalıya çarparak duran konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. "KAPPA" isimli geminin tasarımcı Bianka Sömertürkmen'e ait yalının cam korkuluklarına ve beton kısımlarına çarparak maddi hasara neden olduğu öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 148 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi karaya oturdu. Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya çarpan ve hasar veren gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

GEMİ KURTARILDI

Uzun süren çalışmaların ardından gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı. KEGM'den yapılan açıklamada, "Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 Römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

2022 YILINDA DA ARIZA YAPMIŞ

Rusya'dan aldığı yükle Karadeniz'den giriş yapan ve Kocaeli'ye gittiği öğrenilen geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi.

YALININ SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

AKAR Denizcilik A.Ş'ye ait; Rusya'dan Kocaeli Derince Limanı'na konteyner taşımacılığı yaptığı öğrenilen "KAPPA" isimli yük gemisinin, yaklaşık 2 dakika süreyle siren çaldıktan sonra kontrolünü kaybederek kıyıda bulunan Bianka Sömertürkmen'e ait yalının cam korkuluklarına ve beton kısımlarına çarptığı, akabinde karaya oturduğu belirtildi.

Meydana gelen çarpma neticesinde, yalının avlu kısmında bulunan cam korkuluklarda, fayanslarda ve beton kısımlarında maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

