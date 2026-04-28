İstanbul Boğazı’nda faciadan dönülmüştü: O yalının sahibi ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 148 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi karaya oturdu. Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya çarpan ve hasar veren gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.