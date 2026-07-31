İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik çift taraflı durduruldu!

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Atyapı Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör