İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik çift taraflı durduruldu!

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Hacı Hüseyin" isimli gemi makine arızası yaşaması üzerine emniyet amacıyla demir attı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-8 ve KEGM-5 botu sevk edildi.
Ekipler, gemiye müdahale etmek için çalışma başlatırken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca arasında çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Geminin güvenli bölgeye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan, gemi dron ile görüntülendi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Atyapı Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır."