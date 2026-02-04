İstanbul Boğazı’nın Beşiktaş kıyıları pislik ve çöp içinde

İstanbul Boğazı'nın Beşiktaş sahili atık kirliliği ve denizanalarıyla doldu. Sahile temiz hava almak ve yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar sahil şeridini kaplayan çöpler ve denizanaları karşısında şaşkınlarını gizleyemedi. Vatandaşlar kirliliğin sebebi olarak tekne sahiplerinden dert yandı.

Vatandaşlar kirliliğe sahilde bulunan teknelerin yol açtığını söylerken tekne sahipleri ise kirliliğin, yağmurla beraber dereler ve su akıntıları ile çöplerinin denize gelmesinden oluştuğunu kaydetti. Sahilde denizi seyretmek için gelen yerli ve yabancı insanlar kıyılardaki pislik ve çöpleri gördüklerinde üzüldüklerini belirterek denizlerimiz ne kadar temizse geleceğimiz ve deniz dünyamız da har zaman temiz olur" dediler.

Teknelerin bulunduğu alandaki deniz yüzeyinde çöpleri görenler ise Tekne sahiplerinin deniz temizliğine dikkat etmediklerini belirterek sahil şeridinin her zaman denizde bulunan pek çok atığın oluşturduğu kirlilik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Denizlerin temiz tutulması gerektiğini belirten vatandaşlar denizde yaşayan balık ve canlılara yaşam hakkı verilmesi gerektiğini söylediler.