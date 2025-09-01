İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde adli açılış töreni

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2025-2026 adli yılının açılış töreni düzenlendi. Tören, saat 14.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Saruhan konuşma yaptı.

"TARAFSIZ, ADİL KARARLARI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, adaletin, toplumun huzurunun, güvenliğinin ve geleceğinin temel taşı olduğunu ifade ederek açılış konuşmasına başladı. Vatandaşların mahkemelere duyduğu güvenin, demokratik düzenin sürekliliği için hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Alim, "Gerçek adalet sadece kural uygulamak değil, insanı anlamaktan geçer. Biraz vicdan, biraz şefkat. İşte o zaman adalet, kuru bir karar değil; yaşayan bir umut olur.. Bizler, davaların makul sürede sonuçlandırılmasını, tarafsız ve adil kararların verilmesini sağlamakla yükümlüyüz" dedi.

EN YÜKSEK KARAR SAYISI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Türkiye'nin en büyük Bölge Adliye Mahkemesi olduğunun altını çizen Başkan Turan dosya sayılarını da açıklayarak kısa süre içinde detaylıca incelenen dosyaların karara bağlandığını belirtti. "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerindeki üyeler yıllık ortalama 843 karar üretmiş olup, bu sayı 17 Bölge Adliye Mahkemesi içerisinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

HUKUK DAİRELERİNDE BAŞARI

Hukuk daireleri açısından da değerlendirme yapan Başkan Turan, "İstanbul Bölge Adliye Mahkememizin Ankara ve İzmir gibi büyük bölge adliye mahkemelerindeki hukuk dairesi üye hâkimlerinden daha fazla dosya çıkardığını ve dosyaların nitelik ile karmaşıklıkları dikkate alındığında bu sayının oldukça yüksek bir başarıyı ifade ettiğini özellikle vurgulamak isterim" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin üye hâkim ihtiyacının giderilmesi ve eksik üyeli dairelerdeki tamamlama açısından başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı ve üyeleri ile ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne de teşekkür etti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ"

Açılış töreninde konuşma yapan bir diğer isim ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Saruhan'dı. Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapan Başkan ve üye hakimler ile savcıların toplamının 3.293 olduğunu, yüzdelik olarak bakıldığında BAM'ların tüm hakim ve savcı sayısına oranı %12,88 civarında olduğunu belirterek, "Bu nedenle vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini yükselterek adil ve hızlı ve etkin yargılamanın önünü açmak için öncelikle, bu oranın %20'lerin üzerine çıkarılması önem arz etmektedir. İş sayısı ve nitelik açısından Türkiye'nin en büyük Bölge Adliye Mahkemesi rolünü üstlenen İstanbul için yeni bir ek hizmet binasının inşasının başlaması son derece elzemdir. Bu nedenle daha evvel hazırlanıp Bakanlığımıza sunulan 34 dairelik ek hizmet binasının önümüzdeki yıl içinde yatırım programına alınması hayati önem taşımaktadır" dedi.

"AMACIMIZ YARGIYA GÜVENİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK"

Yargı mensupları olarak yegane amaçlarının yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyleyen Başsavcı Saruhan, "Hz. Ömer' in şu sözü adaletin önemini ne güzel ifade eder. 'Adalet mülkün temelidir.' Yani adaletin olmadığı bir yerde devletin ve toplumun ayakta kalması mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adaleti milletimizin bağımsızlığının ve istikbâlinin en güçlü dayanağı olarak görmüş ve şöyle demiştir: 'İstiklâl, istikbâl, hürriyet her şey adaletle kaimdir" cümlelerini kullandı.