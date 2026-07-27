İstanbul-Buhara hattındaki cinayete müebbet talebi

Restoran kurmak amacıyla Özbekistan'a giden Türk vatandaşı Kadir Tunç'un (51) cinayete kurban gittiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs 2025'te Taşkent-Urgenç yolunda seyir halindeki araçta çıkan tartışmada Suat Taşkın'ın, Tunç'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Buhara'da yol kenarında yarı gömülü spor ayakkabıyı fark eden bir işçinin ihbarıyla ulaşılan cesedin, yapılan DNA eşleşmesi sonucu Tunç'a ait olduğu kesinleşti. Bölgede Taşkın'a ait cep telefonunun bulunması ve kiralık aracın radar kayıtları cinayeti aydınlattı. Olay sonrası sanıklar Hasan Halis ve Hamdin Baydağ'ın cesedi yol kenarına taşıdığı, suç aleti bıçağın uzağa atıldığı aktarıldı. Zanlıların kiralık aracı havalimanına bırakıp Türkiye'ye döndüğü, daha sonra Murat Çinko'nun Özbekistan'a giderek aracı yıkatıp teslim etmek suretiyle kan ve DNA izlerini yok ettiği vurgulandı. Savcılık, cinayeti itiraf eden sanık Suat Taşkın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, delilleri karartmaya çalışan Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör