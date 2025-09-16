İstanbul Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 ölü!

Kaza saat 19.00 sıralarında İstanbul2un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Ali Karaca idaresindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Ali Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz, kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı.

İKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.