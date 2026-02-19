İstanbul Çatalca tünelinde atık madde yüklü tanker devrildi

TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde atık madde yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. Kazada tanker içinde sıkışan şoför yaralı olarak kurtarılırken yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 16.00'da TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Çamlıca gişelerinden TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği atık yüklü tanker, virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tanker içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin ön camı kesmesiyle yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker şoförü hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen mazot nedeniyle ekipler kumlama çalışması yaparken, tankerin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.