Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Çatalca'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki genç "Komiserim" diyerek 81 yaşındaki adamı dolandırdı: Tam 1 milyon 636 bin lira...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:12

İstanbul Çatalca'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki genç "Komiserim" diyerek 81 yaşındaki adamı dolandırdı: Tam 1 milyon 636 bin lira...

İstanbul Çatalca'da 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi telefonla arayıp kendini komiser olarak tanıttı. M.G.'ye adına telefon hatları açılıp bazı suçlarda kullanıldığını belirterek evindeki para ve altınları getirmesi için kandırdı. 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları ( Yaklaşık 1 milyon 636 bin lira) teslim eden M.G. dolandırıldığını fark edince soluğu karakolda aldı.

İstanbul Çatalca’da akılalmaz olay! 17 yaşındaki genç Komiserim diyerek 81 yaşındaki adamı dolandırdı: Tam 1 milyon 636 bin lira...
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Çatalca'da Ferhatpaşa Mahallesi'nde 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kendini 'komiser' olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi arayarak adına açılan hatların suçlarda kullanıldığını öne sürdü.

Korkuya kapılan M.G, evindeki 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 ABD dolarını şüpheliye teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvuran mağdurun ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen nakit para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

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İstanbul Çatalca'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki genç "Komiserim" diyerek 81 yaşındaki adamı dolandırdı: Tam 1 milyon 636 bin lira...
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