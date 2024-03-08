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Giriş Tarihi: 8.3.2024 01:07

İstanbul-Çatalca'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu Çatalca yol ayrımında hafriyat kamyonunun bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

DHA
İstanbul-Çatalca’da TEM Otoyolu’nda feci kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu, Büyükçekmece-Çatalca ayrımında meydana geldi. İddiaya göre O.Y.'nin kullandığı 34 HCP 289 plakalıhafriyat kamyonu, sağ şeride geçmeye çalışan M.L.G.'nin kullandığı 34 KB 7784 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.L.G ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken hafriyat kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İstanbul-Çatalca'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 yaralı
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