Haberler Yaşam Haberleri İstanbul da beyaza büründü
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, dün gece itibarıyla İstanbul'da da kendisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından mega kentte kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Şehirde yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kardan korunurken, kar küreme araçlarının yolda olduğu görüldü. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün bir çok kentte eğitime ara verildi ve uçak seferleri iptal edildi.
