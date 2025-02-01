İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimlerine devam etti

Göreve başladığı günden itibaren tüm birimlerde denetimlerde bulunan ve 7/24 sahada olarak mesaisini soluksuz bir şekilde yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde de denetimlerde bulundu.

Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi'ni ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki çalışmaları denetledi ve personelle konuştu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zülküf Demir de Selami Yıldız'ın denetiminde hazır bulundu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.