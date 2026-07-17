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Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:16

İstanbul Emniyeti suç örgütlerine göz açtırmıyor! Baskınların şifresi: “Kadife Eldiven”

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde suç örgütlerine 3 önemli operasyon düzenlendi. Adliye-Emniyet işbirliği ve uyumuyla başarıya ulaşan operasyonlarla birlikte; İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın “Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti’nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar” açıklamasında verdiği kararlılık mesajı da ön plana çıkmış oldu. Dört suç örgütüne yapılan baskınlarla gözaltına alınan 103 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul Emniyeti suç örgütlerine göz açtırmıyor! Baskınların şifresi: Kadife Eldiven
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde suç örgütlerine İstanbul Emniyeti'nce 3 büyük ve kritik operasyon yapıldı. "Kadife Eldiven" operasyonlarının ilkinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dört ayrı silahlı ve organize suç örgütünün 88 üyesini operasyonla gözaltına aldı.

14 Temmuz Salı günü düzenlenen operasyonla birlikte cezaevilerinde tutuklu olan ve suç örgütleriyle bağ ve faaliyetleri süren 15 hükümlü de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti'ne getirildi. 103 örgüt üyesi işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonların üçüncüsü, yine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Tuzla'da bir "Tur" otobüsüne düzenlendi. Silahlı suç örgütlerine teslim edilmesi hedeflenen ruhsatsız silahlar, yolcu otobüsünün yedek yakıt deposunun arkasında hazırlanmış gizli bölmeden çıktı ve olası suçlara karışamadan ele geçirildi. 120 ruhsatsız silah, 120 şarjör ve otobüse el konuldu. Operasyonda dört kişi yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ'DE KARARLILIK MESAJI VERMİŞTİ

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi; ruhsatsız silahların ele geçirildiği aracın "Tur Otobüsü" olarak faaliyette bulunduğunu, tatil için turistlerin Antalya'ya götürülerek aracın İstanbul'a dönüş yaptığını ve bu esnada silahların taşındığını tespit etti. Adliye-Emniyet işbirliği ve uyumuyla başarıya ulaşan operasyonlar, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın 3 Temmuz Cuma günü Şişli Kuştepe'de yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

Göreve başladığı günden bu yana özellikle "Yeni Nesil Suç Örgütleri" ve uyuşturucu çeteleri başta olmak üzere bütün suç unsurlarına karşı gece gündüz demeden sahada olan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamasında "Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar" diyerek her zaman olduğu gibi suç dünyasına karşı net bir kararlılık mesajı vermişti.

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#İSTANBUL EMNİYETİ

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İstanbul Emniyeti suç örgütlerine göz açtırmıyor! Baskınların şifresi: “Kadife Eldiven”
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