İstanbul Emniyeti’nde ara atama

İstanbul'daki havalimanlarından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgür Yılmaz, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü oldu. İsmail Arız ise Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Esat Feryadi Doköz atandı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse'ye iki önemli şube daha bağlandı. İsmail Köse mevcut görevlerini yanı sıra aynı zamanda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nden de sorumlu olacak. Son atamalarda Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Alper Deniz Demir de Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine tayin edildi. Emniyet Amiri Murat Savaşkol ise Küçükçekmece İlçe Müdür Yardımcısı oldu.