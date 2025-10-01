İstanbul Emniyeti’nde ara atama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Korkut Okyay, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Abdülkadir Bilen ise Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü oldu. Muhammet Hanifi Zengin Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Barış Çukur, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Mehmet Yaşar Zehir Çocuk Şube Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Rahmi Odabaşı Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı atandı. Mehmet Baysal Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya da Pendik Şube Müdürü, Pendik Şube Müdürü Oktay Çelik Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Erişmiş ise Adalar ilçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Emrah Donbay, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü olurken, yerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Alperen Süer atandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu. Turan Çelik ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevini yürütecek. Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aziz Yalçınkaya da Şişli İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

MÜDÜR YARDIMCILARI DA DEĞİŞTİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Cenk Bal, Güngören İlçe Emniyet Müdürü oldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini Adnan Ayhan yürütecek. İlçe ağırlıklı son atamalarda Turgut Coşkun Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü, Banu Ördek Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Esma Yavaşca Dış İlişkiler Şube Müdürü, Mustafa Parasız İnşaat Emlak Şube Müdürü, Fatih Çetin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü oldu. Müdür yardımcılarında da rotasyona gidildi. Alper Deniz Demir Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Emrah Ata Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Özgür Yüksel Bahçelievler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Alpaslan Şahin Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Erkan Akgül Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ozan Koç Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ali Tokul İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı, İlyas Şahin Tuzla İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Gökhan Karal Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Muhammed Kurt Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Cem Çiftçi Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, İsmail Öztürk Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Gökhan Samancı Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Muhammet Latif Karakoca Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.