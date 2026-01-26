İstanbul Emniyeti’nde “Ara” atama!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yeni atamalara göre; Alper Deniz Demir Önleyici Hizmetler (Yunuslar) Şube Müdürü, Halil İbrahim Başlı Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü, Azmi İlker Çiftçi İnşaat Emlak Şube Müdürü oldu. Okan Büzkaya Silivri İlçe Emniyet Müdürü, Ali Osman Turhan Park ve Bekleme Noktaları'ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Cemal Ünlü Beykoz İlçe Emniyet Müdürü, Uğur Kurak Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Alparslan Şahin Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Levent Tatar Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ali Hızarcı - Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Cem Çiftçi Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.