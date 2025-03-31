İstanbul Emniyeti’nde bayramlaşma buluşması

İstanbul Emniyeti, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programında buluştu. PEKOM'daki bayramlaşma programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Kibarlığı ve misafirperverliğiyle tanınan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve eşi Pınar Yıldız, programda çocuklar başta olmak üzere bütün katılımcılarla özel olarak birebir ilgilendi. Programa, emniyet müdürü yardımcıları, eşleri ve çocukları ve yine birim müdür ve amirleri ile farklı birimlerden polis memurları, eşleri ve çocukları katıldı. Törende konuşan Selami Yıldız, "Devletimiz için, milletimiz için, insanlarımızın huzur ve güvenlikleri için arkadaşlarımızla birlikte zaman mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışıyoruz. Bu fedakarlıkta yanımızda olan ailelerimiz de aynı fedakarlığı yapıyorlar. Hepinize teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.