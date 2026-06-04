İstanbul Emniyeti’nden narkotik baskını: 259 kilo MET ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu ile mücadele kapsamında seri operasyonları sürdürüyor. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta üç araç ve üç adrese düzenlenen operasyonlarda üç uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 259 kilo 600 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 400 lira ile bin 700 dolar ve bir bidon içerisinde 25 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.

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