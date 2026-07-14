İstanbul Emniyetinden şehir eşkiyalarına büyük darbe! Yurtdışından talimat alan çetelere baskın 77 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürüttükleri kapsamlı soruşturma kapsamında harekete geçti.







İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.





YENİ NESİL ÇETELER

Şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.





77 ŞÜPHELİ YAKALANDI

14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı.







Operasyona ilişkin soruşturma ve şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



