İstanbul polisinden yılbaşı öncesi operasyonu: 161 bin şişe sahte içki satışı önlendi

2 operasyonda 17.5 ton sahte içki ve kaçak alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi ele geçirildi. İstanbul'da çok sayıda şişelenmiş sahte içki de bulundu. Halk sağlığını yüksek derecede tehdit eden "Sahte İçkiler" nedeniyle düzenlenen operasyonlar kapsamında; İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bir Su Bayisi'nde de sahte içki satıldığını tespit eden İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri adrese operasyon düzenledi. Bakırköy'deki su bayisinde şişe şişe doldurulmuş ve satışa hazır halde 40 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.