İstanbul polisinden yılbaşı öncesi operasyonu: 161 bin şişe sahte içki satışı önlendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yılbaşı öncesi olası ölümlerin önüne geçebilmek için seri "Sahte İçki" operasyonları düzenledi. Sahte içki imalatı yapan, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan toplamda 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin sahte içki ve kaçak alkolleri, yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajladıkları ve sosyal medya üzerinden satışa sundukları saptandı.
2 operasyonda 17.5 ton sahte içki ve kaçak alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi ele geçirildi. İstanbul'da çok sayıda şişelenmiş sahte içki de bulundu. Halk sağlığını yüksek derecede tehdit eden "Sahte İçkiler" nedeniyle düzenlenen operasyonlar kapsamında; İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bir Su Bayisi'nde de sahte içki satıldığını tespit eden İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri adrese operasyon düzenledi. Bakırköy'deki su bayisinde şişe şişe doldurulmuş ve satışa hazır halde 40 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.
161 BİN ŞİŞELİK SAHTE İÇKİ ÖNLENDİ
Düzenlenen seri operasyonlarda sahte içki/alkol imalatında kullanılan iki bin 572 şişe/bidon, üç bin 400 sahte etiket, 1.250 kilogram karbon kömürü, 45.347 litre alkollü içki yapımından kullanılan etil/metil alkol de ele geçirildi. Seri operasyonlarla yaklaşık 161 bin şişe sahte içki imal edilmesinin ve satışa sunulmasının önüne geçildiği vurgulandı. Operasyonlarda ele geçirilen sahte içkiler, kaçak alkoller ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.
Sergiye katılan ve el konulan suç unsurlarını inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Bütün suç unsurlarına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.