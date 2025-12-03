Haberler Yaşam Haberleri İstanbul-Esenyurt'ta kurusıkı tabancayla ateş eden iki ortaokul öğrencisi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.12.2025 16:31

Esenyurt'ta ortaokulda okuyan iki öğrencinin okulun yanındaki boş arazide kurusıkı tabancayla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlatan polis, Mustafa T. ile Miran Ç.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Olay, Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki okulun yanındaki boş arazide meydana geldi. İki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki çocukları tespit etti. Ortaokul öğrencisi Mustafa T. ile Miran Ç. gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan çalışmada, olayda kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.

