İstanbul Fatih’te kadın cinayeti: Emine Cin sokak ortasında katledildi!

Esnaf Niyazi Baltacı, "Ben silah sesi duymadım. Çıktığımda sirenleri gördüm. Gelen gidene ne olduğunu sordum. Bir olayın olduğunu fakat detayları bilmediklerini söylediler. Sonra başka birisine daha sordum. Bana söylenilen karı koca arasında olayın olduğu ve 5 el sıktığı söylendi" dedi.