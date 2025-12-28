Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih'te otoparkta yangın: 2 katlı binaya sıçradı! Ekipler seferber oldu
Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:50

Fatih’te otoparkın içinde bulunan hurda malzemeler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yangın, saat 17.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan otoparktaki hurda malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

