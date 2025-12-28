İstanbul Fatih’te otoparkta yangın: 2 katlı binaya sıçradı! Ekipler seferber oldu

Yangın, saat 17.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan otoparktaki hurda malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.