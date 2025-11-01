İstanbul finans merkezi ‘en iyi proje’ seçildi

Açılışını 2023'te Başkan Erdoğan'ın yaptığı İstanbul Finans Merkezi, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Property Awards) 4 kategoride ödül aldı. Türkiye'nin stratejik projeleri arasında yer alan İstanbul Finans Merkezi Türkiye'de "En İyi Karma Kullanım Projesi" ve "En İyi Ofis Geliştirme" kategorilerinde, Avrupa'da ise "En İyi Ticari Yüksek Yapı" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca İFM Alışveriş Merkezi (AVM) de "En İyi Perakende Geliştirme" kategorisinde ödülün sahibi oldu. İFM Global Üst Yöneticisi Ahmet İhsan Erdem, "Bu ödüller, İstanbul Finans Merkezi'nin global arenada saygın bir konuma sahip olduğunu da tescilliyor" dedi. AA