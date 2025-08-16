Haberler Yaşam Haberleri İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulaması
Giriş Tarihi: 16.8.2025 21:25

İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere helikopter ve polis köpeği "Hanna" da destek verdi.

