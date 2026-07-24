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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:43

İstanbul güne yağmurla uyandı, sıcak hava yerini serin havaya bıraktı

Sıcak ve bunaltıcı yaz günleri fırtına ve yağmurla bir anda tersine döndü. Önceki gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından İstanbullular sabaha yağmurla uyandılar Sabah saatlerinde etkili olan yağmur kenti serinletti. Beyoğlu'nun Karaköy ve Taksim bölgelerinde etkisini gösteren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul güne yağmurla uyandı, sıcak hava yerini serin havaya bıraktı
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Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağmur; Avrupa ve Anadolu Yakası'nda çok sayıda ilçede etkili oldu. Yağmur kenti serinletti. Yağış nedeniyle trafik oluşurken, sabah işe gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağışın gün içerisinde ve yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre ise İstanbul'da yağışlı havanın Cumartesi günü de devam edeceği hava sıcaklığının ise 23 derece civarında seyredeceği kaydedildi. Vatandaşların yağmur ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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İstanbul güne yağmurla uyandı, sıcak hava yerini serin havaya bıraktı
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