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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Megakenti fırtına vurdu

Sıcaklardan bunalan İstanbul’da, beklenen yağış öncesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Kenti kara bulutlar kapladı. Kısa süreli panik yaşanırken çatılar uçtu, devrilen ağaçlar nedeniyle araçlarda hasar oluştu

Semih KARA Semih KARA
Megakenti fırtına vurdu
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İstanbul'da şiddetli fırtına dün akşam kent genelinde etkili oldu. Üsküdar'da İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sarıyer'de bazı binaların çatıları uçtu. Maltepe'de dalları kırılan bir ağaç, 2 katlı binaya yaslandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturan dalları keserek kaldırdı. Bakırköy'de devrilen ağaç nedeniyle Florya Caddesi'ni ulaşıma kapandı. Küçükçekmece'de de ağaçlar ve inşaat korkulukları araçların üzerine devrildi. Avcılar, Sultangazi ve Beykoz'da devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi. Fırtına hava trafiğini kısa süre etkiledi. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar alternatif meydanlara yönlendirildi. Seferler daha sonra normale döndü.

3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAK
Öte yandan Arnavutköy ve Sarıyer'de bugün denize girmek yasaklandı. Beykoz'da da dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5 gün denize girilemeyecek.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #FIRTINA

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Megakenti fırtına vurdu
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