İstanbul hava durumu uyarısı sonrası fırtınayı karşıladı! Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’da dolu yağacak mı?

İstanbul'da hava durumu hızla değişiyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, fırtına, gök gürültülü sağanak yağış ve en önemlisi dolu riski için alarm verdi. Yağışlar, beraberinde ciddi olumsuzlukları getirebilir. İşte İstanbul'a dolu yağışı uyarısı!
İSTANBUL'A PEŞ PEŞE HAVA DURUMU UYARISI!
Meteoroloji ve AKOM'un sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden yaptığı uyarıya göre, olumsuz hava koşulları, bugün (27 Ekim Pazartesi) öğleden sonra saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.
Yağışlı havanın etkisini salı akşamına kadar sürdürmesi bekleniyor.
Bugün 25 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemin etkisiyle aniden 15 ila 17 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bu sert sıcaklık düşüşü ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış yapısı nedeniyle, yerel dolu olayları görülebileceği noktasında vatandaşlar uyarılıyor.
Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre İstanbul'da hava parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.