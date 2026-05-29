İstanbul Havalimanı günlük bin 519 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul havalimanı Almanya, Fransa ve İngiltere hava limanlarınıAvrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 411 uçuşla Amsterdam, bin 366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.