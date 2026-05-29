İstanbul Havalimanı günlük bin 519 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:49

İstanbul Havalimanı, 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama bin 519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul havalimanı Almanya, Fransa ve İngiltere hava limanlarını geride bıraktı.

Mustafa KAYA
İstanbul havalimanı Almanya, Fransa ve İngiltere hava limanlarınıAvrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE HAVALİMANI ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKTI

İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 411 uçuşla Amsterdam, bin 366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

