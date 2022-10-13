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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:27

İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında otobüs seferleri başladı

İstanbul Havalimanı’na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren Havaist, gelen talepler doğrultusunda havalimanı ile Silivri arasında karşılıklı tarifeli otobüs seferlerine başladı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında otobüs seferleri başladı

HVİST-7 numaralı Silivri hattında sefer yapacak otobüsler, Marmara Cezaevi'nde kalkış yaparak sırasıyla, Silivri Çarşı (Çorlu Durağı), Silivri Terminal, Selimpaşa, Kumburgaz ve Çatalca Devlet Hastanesi'ne uğrayarak havalimanına ulaşacak.

İGA İstanbul Havalimanı'ndan Silivri yönüne gitmek isteyen yolcular ise havalimanında ulaşım katında 7 numaralı perondan otobüslere binebilecekler.

Yolcular, 70 TL olarak belirlenen biletlerini www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak, veya belirli ara duraklardan nakit ve araca binişte kredi-banka kartı ile gerçekleştirebilecekler

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İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında otobüs seferleri başladı
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