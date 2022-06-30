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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:03 Son Güncelleme: 30.6.2022 12:03

İstanbul Havalimanı Nerede? İstanbul Havalimanı Hangi İlçede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul Havalimanı Nerede? İstanbul Havalimanı Hangi İlçede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul Yeni Havalimanı Avrupa Yakası içerisinde hizmet veriyor. Bu nedenle vatandaşlar İstanbul Havalimanı nerede diye merak ediyor. 2018 yılında hizmete açılan havalimanında ilk uçuş ise 29 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı hangi ilçede, nereye yakın gibi araştırmalara başladı. Peki, İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı içerisinde toplamda 6 adet pist bulunuyor. Bu pistler büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun olarak 3,5 ila 4 km uzunluğunda tasarlanıyor. Bu pistler sayesinde F kodlu büyük yolcu uçakları da alana iniş yapabiliyor. Aynı zamanda havalimanında iki taksi yolu da bulunuyor. Eğer İstanbul Havalimanı nerede diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Bu yazımızda sizin için İstanbul Havalimanı hangi ilçede, nereye yakın, nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını derledik.

İstanbul Havalimanı Nerede?

Pek çok yolu İstanbul Yeni Havalimanı nerede diye merak ediyor. Sizin için bu soruyu yanıtlayalım. İstanbul Yeni Havalimanı yani kısaca IST, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey ucunda yer alıyor. Bağlı olduğu ilçe ise Arnavutköy olarak biliniyor.

İstanbul Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

İstanbul Havalimanı'na toplu taşıma araçları, özel araçlar ya da HAVAİST ile ulaşabilmek mümkün.

  • HAVAİST ile gitmek isterseniz İstanbul'un pek çok noktasında yer alan şubelerden kendinize en yakın olanı tercih ederek havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz. HAVAİST ile havalimanına ulaşmak için belirli bir ücret ödeyerek bilet almanız da gerekiyor.
  • H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8 İETT hatlarını kullanarak İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

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İstanbul Havalimanı Nerede? İstanbul Havalimanı Hangi İlçede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
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