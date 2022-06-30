İstanbul Havalimanı Nerede? İstanbul Havalimanı Hangi İlçede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul Havalimanı içerisinde toplamda 6 adet pist bulunuyor. Bu pistler büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun olarak 3,5 ila 4 km uzunluğunda tasarlanıyor. Bu pistler sayesinde F kodlu büyük yolcu uçakları da alana iniş yapabiliyor. Aynı zamanda havalimanında iki taksi yolu da bulunuyor. Eğer İstanbul Havalimanı nerede diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Bu yazımızda sizin için İstanbul Havalimanı hangi ilçede, nereye yakın, nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını derledik.

İstanbul Havalimanı Nerede?

Pek çok yolu İstanbul Yeni Havalimanı nerede diye merak ediyor. Sizin için bu soruyu yanıtlayalım. İstanbul Yeni Havalimanı yani kısaca IST, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey ucunda yer alıyor. Bağlı olduğu ilçe ise Arnavutköy olarak biliniyor.

İstanbul Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

İstanbul Havalimanı'na toplu taşıma araçları, özel araçlar ya da HAVAİST ile ulaşabilmek mümkün.