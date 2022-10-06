İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı ulaşım – yol tarifi

İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı'na toplu taşıma araçları, özel araçlar ya da HAVAİST ile ulaşabilmek mümkün.

HAVAİST ile gitmek isterseniz İstanbul'un pek çok noktasında yer alan şubelerden kendinize en yakın olanı tercih ederek havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz. HAVAİST ile havalimanına ulaşmak için belirli bir ücret ödeyerek bilet almanız da gerekiyor.