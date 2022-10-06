İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı ulaşım – yol tarifi

Masterchef yeni bölüm çekimleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Yemek performanslarını orada sergileyecek olan yarışmacılar farklı konseptlerde yarışmaya devam ediyor. Programın 93. Bölümü ile İstanbul Havalimanı ulaşım bilgileri sorgulanmaya başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma mekandan manzaralar da sunuyor. Peki, İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İşte, yol tarifi…
İSTANBUL HAVALİMANI NEREDE?
Bu akşam ekranlara gelecek bölümün ardından izleyenler İstanbul Yeni Havalimanı nerede diye merak ediyor.
İstanbul Havalimanı yani kısaca IST, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey ucunda yer alıyor. Bağlı olduğu ilçe ise Arnavutköy olarak biliniyor.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?
İstanbul Havalimanı'na toplu taşıma araçları, özel araçlar ya da HAVAİST ile ulaşabilmek mümkün.
HAVAİST ile gitmek isterseniz İstanbul'un pek çok noktasında yer alan şubelerden kendinize en yakın olanı tercih ederek havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz. HAVAİST ile havalimanına ulaşmak için belirli bir ücret ödeyerek bilet almanız da gerekiyor.