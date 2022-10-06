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Giriş Tarihi: 6.10.2022 14:59

İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı ulaşım – yol tarifi

İstanbul Havalimanı yol tarifi bugün ekranlara gelecek Masterchef Türkiye yeni bölümü ile gündemdeki yerini aldı. 93. Bölümün çekimlerini havalimanında gerçekleştirilen TV8’deki yarışma programı zaman zaman farklı mekanlarda çekim gerçekleştiriyor. İstanbul Havalimanı ulaşım bilgileri izleyenler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İşte, tüm detaylar…

İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı ulaşım – yol tarifi

Masterchef yeni bölüm çekimleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Yemek performanslarını orada sergileyecek olan yarışmacılar farklı konseptlerde yarışmaya devam ediyor. Programın 93. Bölümü ile İstanbul Havalimanı ulaşım bilgileri sorgulanmaya başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma mekandan manzaralar da sunuyor. Peki, İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İşte, yol tarifi…

İSTANBUL HAVALİMANI NEREDE?

Bu akşam ekranlara gelecek bölümün ardından izleyenler İstanbul Yeni Havalimanı nerede diye merak ediyor.

İstanbul Havalimanı yani kısaca IST, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey ucunda yer alıyor. Bağlı olduğu ilçe ise Arnavutköy olarak biliniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı'na toplu taşıma araçları, özel araçlar ya da HAVAİST ile ulaşabilmek mümkün.

HAVAİST ile gitmek isterseniz İstanbul'un pek çok noktasında yer alan şubelerden kendinize en yakın olanı tercih ederek havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz. HAVAİST ile havalimanına ulaşmak için belirli bir ücret ödeyerek bilet almanız da gerekiyor.

H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8 İETT hatlarını kullanarak İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

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İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı ulaşım – yol tarifi
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