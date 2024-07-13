İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı. 19 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergide FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren, o geceye ilişkin bazı fotoğraflar yer alıyor. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, bu ülkenin evlatlarının çıplak elleriyle tanklara, bu milletin boğazından kesip verdiği paralarla alınan uçaklardan atılan bombalara karşı çıktığı, göğsünü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siper ettiği gecenin adıdır" dedi. İGA CEO'su Selahattin Bilgen de "15 Temmuz gecesi milletimiz, verdiği mücadelede egemenliğine ve demokrasisine olan inancını en güçlü şekilde gösterdi" ifadesini kullandı.