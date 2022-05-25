İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Yapılan kontrol esnasında, köpeklerin valizlere tepki vermesi üzerine, valizler x-ray taramasından geçirilerek şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince yolcunun valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23,410 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza Ekipleri, yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir kişiye de tespit etti. Şüpheli kişinin evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28,287 kilogram kokain olmak üzere toplamda 51,697 kilogram kokain yakalandı.