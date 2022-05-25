İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.
DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ
Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dan İstanbul'a gelecek olan uçakla seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir kişiyi şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı.
Yapılan kontrol esnasında, köpeklerin valizlere tepki vermesi üzerine, valizler x-ray taramasından geçirilerek şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince yolcunun valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23,410 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza Ekipleri, yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir kişiye de tespit etti. Şüpheli kişinin evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28,287 kilogram kokain olmak üzere toplamda 51,697 kilogram kokain yakalandı.
MAKİNA PARÇASININ İÇİNDE KOKAİN
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda, İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklinde makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3,472 kilogram kokain ele geçirildi.
BACAK ARASINDA SARMIŞLAR
Son olarak gerçekleştirilen operasyonda ise, Brezilya'dan İstanbul'a gelen uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcuyu takibe alan ekipler yolcunun üzerinde yaptığı aramada her iki bacağında bantlarla sarılmış halde şeffaf poşetler içinde 3,128 kilogram kokain yakalandı.
Operasyonlarda 14 şahıs gözaltına alınırken 6 şahıs tutuklandı. Olaylara ilişkin olarak yürütülen soruşturmaların devam ettiği bildirildi.