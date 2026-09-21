İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle (20-50 km/s) birlikte, hâlihazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte il genelinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacak.

YARIN AKŞAM ETKİSİNİ ARTIRACAK

Marmara Bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların, yarın (salı) akşam saat 20.00'den itibaren etkisini artırması öngörülüyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağış gözlenebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin, çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Karadeniz'in nemli havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle nem miktarının maksimum seviyelere çıkacağı belirtilirken; atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak olması sebebiyle yıldırım, şimşek ve fırtınayla birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor. Yetkililer; ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör