İstanbul-İzmir Otoyolu’nda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
2 ÖLÜ, 4 YARALI
Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.