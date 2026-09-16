İstanbul-İzmir Otoyolu’nda korkunç zincirleme kaza: 11 yaralı

11 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza! 11 yaralı | Video