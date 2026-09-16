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Giriş Tarihi: 16.09.2026 08:55 Son Güncelleme: 16.09.2026 09:02

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç zincirleme kaza: 11 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı’nda 5 otomobil, otobüs ve TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda korkunç zincirleme kaza: 11 yaralı
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Zincirleme kaza, gece saatlerinde İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza! 11 yaralı | Video

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç zincirleme kaza: 11 yaralı
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