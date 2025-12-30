Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Kadıköy'de faciadan dönüldü: Virajı alamayan sürücü takla atıp elektrik direğini devirdi!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:05

İstanbul Kadıköy'de virajı alamayan sürücü, takla atarak elektrik direğini devirdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda sabah 05.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü R.G. virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan araç önce takla attı, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü R.G., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

