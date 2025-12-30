İstanbul Kadıköy’de faciadan dönüldü: Virajı alamayan sürücü takla atıp elektrik direğini devirdi!

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü R.G., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.