İstanbul Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Feribotla, Otobüsle Konya İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

İstanbul Konya arası kaç km? olduğu bugün verilerle sabit. Gelişen teknoloji sayesinde artık iki şehir veya ülke arasındaki mesafe kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki ya Konya İstanbul arası kaç saat sürer? Birçok alternatif araçla yapılabilecek bu iki şehir arası yolculukta hem otobüs hem hızlı tren hem de özel araç kullanmak mümkün. Peki ya İstanbul Konya arası hızlı trenle kaç saat sürer? Aynı zamanda içerikte İstanbul Konya arası otobüsle kaç saat sürer? sorusunu yanıtlamayı da ihmal etmedik.

İSTANBUL KONYA ARASI KAÇ KM?

Konya İstanbul arası kaç km? sorusunun yanıtı eldeki veriler ışığında kolayca yanıtlanabilir bir sorudur. İstanbul Konya arası yapılan ölçümlere göre tam 699 kilometredir.

İSTANBUL'DAN KONYA KAÇ KİLOMETRE?

İstanbul'dan yola çıkıldığında Konya toplam 699 kilometre bir mesafe uzaklığındadır. Bu mesafeyi kat etmek için gereken sürenin ortalaması içeriğin devamında detaylarıyla aktarılmaktadır.

İSTANBUL KONYA ARASI KAÇ SAAT?

İstanbul Konya arası otobüs, hızlı tren ve özel araç ile üç ayrı zaman diliminde tamamlanabilmektedir. Bunlardan en hızlı yöntem hızlı trendir. Ardından özel araç, daha sonra ise otobüstür.

İSTANBUL KONYA ARASI OTOBÜSLE KAÇ SAAT SÜRER?

İstanbul Konya arası otobüsle kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı bazı otobüs firmalarının arasında değişmektedir. Fakat tüm otobüs firmalarının ortalaması alındığında bu süre 9 ila 9 buçuk saat arasındadır.

KONYA İSTANBUL ARASI HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Hızlı tren, otobüse ve arabaya nazaran oldukça hızlı bir ulaşım yöntemidir. Konya İstanbul arası hızlı tren 4 saat 15 dakika sürmektedir.

KONYA İSTANBUL ARASI ÖZEL ARAÇLA KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Konya İstanbul arasını özel araçla gitmek de çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ortalama baz alındığında Konya İstanbul arası özel araç ile yolculuk 7 ile 7 buçuk saat arasında değişmektedir.