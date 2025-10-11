İstanbul kruvaziyer turizminde rekor kırdı

Türkiye'deki limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısının önceki yılın aynı dönemine göre önemli artış gösterdiğini belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "İstanbul'umuz, 2025'in ilk 8 ayında kruvaziyer limanlarında toplam 410 bin 577 yolcuyu ağırladı" denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada , "Kruvaziyer turizmi konusunda bölgesel bir merkez olma yolunda tüm hızıyla ilerleyen dünyanın göz bebeği İstanbul'umuz, yeni bir rekora daha imza attı. 2025'in Ocak-Ağustos ayları arasında; 168 kruvaziyer tipi yolcu gemisinde, 65 bin 776 gelen kruvaziyer yolcu ve 270 bin 390 transit kruvaziyer yolcusu olmak üzere, Toplam 410 bin 577 yolcu ilimize geldi. 2024'ün aynı döneminde; 123 kruvaziyer tipi yolcu gemisinde, 31 bin 57 gelen kruvaziyer yolcu ve 205 bin 140 transit kruvaziyer yolcusu olmak üzere, Toplam 268 bin 227 yolcu İlimize gelmişti. 2024'ün aynı dönemi ile kıyaslandığında 2025'te; 36.6 Kruvaziyer tipi yolcu gemisi yüzde 36.6 Gelen kruvaziyer yolcusu yüzde 111.8 Transit kruvaziyer yolcusu yüzde 31.8 olmak üzere toplam kruvaziyer yolcusu yüzde 53.1 artarak 2 katına çıktı.