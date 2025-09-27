İstanbul Kültür Yolu Festivalini sergiler süsledi! Taksim Camiinde “Nuri Pakdil ve Kudüs” sergisi açıldı

Ersoy, Taksim Cami'ndeki "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisinden başlayarak, İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas 1948 Sineması'nda "James Cameron'ın Sanatı" ve Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Eskizden Piksele Human Edition" ardından Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Steve McCurry: The Haunted Eye" sergisini ziyaret etti.

"James Cameron'ın Sanatı" sergisinde Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven eşlik etti ve serginin genel direktörü Maria Wilhelm ile küratör Kim Butts, eserlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sergi mekanlarına yürüyerek giden Bakan Ersoy, Beyoğlu esnafıyla da sohbet etti.

"NURİ PAKDİL VE KUDÜS SERGİSİ"NDE GAZZE İŞLENDİ

Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisi, Kudüs'ün Müslümanlar ve İslam medeniyeti için taşıdığı kutsal anlamı, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve Kudüs davasına adanmış bir hayat süren Nuri Pakdil'in manevi mirasını sanatın evrensel diliyle anlatıyor. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün üstlendiği sergi, ücretsiz olarak gezilebilecek.

"JAMES CAMERON'IN SANATI" SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen "James Cameron'ın Sanatı" sergisi, usta yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde orijinal çalışmayı izleyicilerin beğenisine sunuyor. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon, "Terminator", "Aliens", "Titanic" ve "Avatar" gibi unutulmaz filmlerin oluşum sürecine de ışık tutuyor. Sergide ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de yer alıyor. Bu bölüm Cameron'ın sanatsal dünyasına dair farklı bir deneyim sunuyor. Altı ay boyunca açık kalacak sergi, Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle hazırlandı.

"ESKİZDEN PİKSELE EDİTİON" SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Küratörlüğünü Ayşe Demirci Ayyıldız'ın gerçekleştirdiği "Eskizden Piksele Human Edition" sergisi, 2022'den bu yana 14 farklı şehirde, 20'yi aşkın edisyonla açıldı. Serginin "Human" edisyonu, insan bedeninin, belleğinin ve algısının, yapay zeka, ses, veri ve çevresel sistemlerle nasıl yeniden biçimlendiğini sorgulayan işlerden oluşuyor.

"STEVE MCCURRY , THE HAUNTED EYE İLE DÜNYA PRÖMİYERİNİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry, "The Haunted Eye" sergisiyle dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştiriyor. Cumartesi günü başlayan ve 12 Ekim'e kadar sürecek "212 Photography Istanbul", Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl takipçilerini, McCurry'nin iki ay boyunca ziyarete açık olacak özel seçkisiyle buluşturuyor. 212 Photography Istanbul'un 8. edisyonuna özel açılan sergi, sanatçının 1984'te çektiği ikonik "Afgan Kızı" portresinin de aralarında bulunduğu kariyerini şekillendiren 25 unutulmaz fotoğrafını ve daha önce hiç sergilenmemiş 160 fotoğrafı bir araya getiriyor. Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.