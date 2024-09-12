İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı!

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtan fırlayarak yol kenarına savrulan M.T. isimli çocuğun ise hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.