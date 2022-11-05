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Giriş Tarihi: 5.11.2022 16:34

İstanbul Maratonu başlangıç bitiş saati, km uzunluğu: 2022 İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre?

60 bin katılımcıyla gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu (Avrasya maratonu) için araştırmalar hızlandı. Binlerce koşucu yarışma öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu merakla bekleniyor. “2022 İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre?” gibi sorulara yanıt arıyor. Maraton dolayısıyla trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar da duyurulurken detaylar merak konusu haline geldi. Peki, İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre? İşte detaylar.

İstanbul Maratonu başlangıç bitiş saati, km uzunluğu: 2022 İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre?

İstanbul Avrasya Maratonu olarak da bilinen maraton yarın yani Pazar günü düzenlenecek. Dünya üzerinde kıtalar arası koşulan tek maraton olarak bilinen İstanbul koşusu ile ilgili olarak bugünden "İstanbul Maratonu (Avrasya maratonu) saat kaçta başlayacak, ne zaman ve ne kadar sürecek, kaç km koşulacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İstanbullular gözünü bu dev etkinliğe çevirdi. Peki, İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre? İşte tüm detaylar.

42 km (26 mi) Tam Maraton
15 km (9,3 mi) Koşu
10 km (6,2 mi) Koşu
8 km (5,0 mi) Yürüyüş

Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu yarın 44. kez koşulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

İSTANBUL AVRASYA MARATONU 44. KEZ YARIN GERÇEKLEŞECEK!


42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 56 elit atlet ve toplamda 60 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor.


42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya kıtası girişinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak. 15K koşusu da aynı noktadan start alacak, Yenikapı'da sona erecek. 8K'lık Halk Koşusu da Dolmabahçe'de bitecek.

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2021'de erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda Sheila Jerotich kazandı
Geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2:24:45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.

Yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak. Parkur üzerindeki tüm yollar 06.00'da araç trafiğine kapatılacak ve saat 15.30'da tamamen trafiğe açılacak.


İstanbul Maratonu'nun programı şöyle:

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı
08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı
09.00: 42K Yarış Başlangıcı
09.15: 15K Yarış Başlangıcı
09.45: Halk Koşusu Başlangıcı
12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

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İstanbul Maratonu başlangıç bitiş saati, km uzunluğu: 2022 İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre?
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