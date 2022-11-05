İstanbul Maratonu başlangıç bitiş saati, km uzunluğu: 2022 İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre?

İstanbul Avrasya Maratonu olarak da bilinen maraton yarın yani Pazar günü düzenlenecek. Dünya üzerinde kıtalar arası koşulan tek maraton olarak bilinen İstanbul koşusu ile ilgili olarak bugünden "İstanbul Maratonu (Avrasya maratonu) saat kaçta başlayacak, ne zaman ve ne kadar sürecek, kaç km koşulacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İstanbullular gözünü bu dev etkinliğe çevirdi. Peki, İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç km kilometre? İşte tüm detaylar.