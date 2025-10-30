İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ Terör Örgütü'ne üye itirafçı şahıs beyanı bulunan, Bank Asya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan şüphelilere yönelik belirlemeler yapıldı. Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11'i kamuda aktif görev yapan, 7'si kamudan ihraç ve 4'ü özel sektörde olmak üzere toplam 22 şahsa yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Yakalanan 22 şüpheliden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu ve savcı talimatı ile emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. 20 şahıstan 10'u ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.