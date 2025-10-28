Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:37

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti. Haklarında itirafçı beyanı bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandığı tespit edilen 22 şahıs gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

ÖRGÜT BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan, Bankasya hesap artışı ve hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

22 GÖZALTI

İstanbul merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz