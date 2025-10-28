İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

ÖRGÜT BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan, Bankasya hesap artışı ve hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

22 GÖZALTI

İstanbul merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.