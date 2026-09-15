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Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:15 Son Güncelleme: 15.09.2026 09:23

İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: 39 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı dev operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 42 adrese yapılan baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

İHA Yaşam
İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: 39 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda MLKP içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3 ve MKP içerisinde 1 kişi olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

42 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Diğer 42 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 42 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

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39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 53 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmayla ilgili gelişmelerin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ANKARA #ADANA #ANTALYA

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İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: 39 şüpheli gözaltına alındı
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