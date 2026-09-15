İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: 39 şüpheli gözaltına alındı

52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda MLKP içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3 ve MKP içerisinde 1 kişi olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.